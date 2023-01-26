Токаев определился с кандидатурой председателя Сената Казахстана

26 янв. 10:19

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь предложил Маулена Ашимбаева на пост главы Сената

"Как вы знаете, моим указом Маулен Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева", - приводит слова Токаев пресс-служба Акорды.

Казахстанский лидер подчеркнул, что Ашимбаев, имеющий большой опыт работы в государственном управлении, знаком с законотворческой деятельностью и успел зарекомендовать себя с хорошей стороны.

Ранее президента Казахстана заявил, что республика встала на новый этап развития.