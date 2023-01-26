Ширакскую область Армении возглавит директор нацпарка

Кроме того, члены правительства рассмотрят вопрос об отставке Назели Багдасарян, подавшей накануне заявление об отставке, передает Sputnik Армения.
Уточняется, что у Мурадяна большой опыт административной работы: прежде чем возглавить Нацпарк, он долгие годы работал руководителем контрольно-ревизионного отдела администрации Ширакской области.
Уход Назели Багдасарян
Политик подала прошение об отставке премьер-министру Николу Пашиняну накануне, вместе с ней уходят вице-губернатор Карен Манукян и те, кто работал на ключевых постах.
На своей странице в соцсети она выразила благодарность главе правительства за доверие. Багдасарян также поблагодарила армянских коллег, в том числе специалистов администрации Ширакской области, и иностранных дипломатов.
Армянские СМИ пишут, что теперь Багдасарян может занять пост замглавы Минюста Армении.
Как сообщал "Вестник Кавказа", Назели Багдасарян стала губернатором Ширакской области в ноябре 2021 года, перейдя на этот пост из парламента, где она была депутатом от правящего "Гражданского договора". А в ноябре прошлого года в регионе произошел скандал с участием брата губернатора, представителя Совета старейшин Гюмри Армана Багдасаряна - его доставили в полицию по подозрению в незаконном хранении оружия.