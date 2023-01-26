Ширакскую область Армении возглавит директор нацпарка

26 янв. 10:20

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Новым губернатором Ширакской области Армении станет директор Национального парка "Озеро Арпи" Мушег Мурадян. Его назначение стало одним из пунктов повестки назначенного на сегодня заседания армянского правительства.

Кроме того, члены правительства рассмотрят вопрос об отставке Назели Багдасарян, подавшей накануне заявление об отставке, передает Sputnik Армения.

Уточняется, что у Мурадяна большой опыт административной работы: прежде чем возглавить Нацпарк, он долгие годы работал руководителем контрольно-ревизионного отдела администрации Ширакской области.

Уход Назели Багдасарян

Политик подала прошение об отставке премьер-министру Николу Пашиняну накануне, вместе с ней уходят вице-губернатор Карен Манукян и те, кто работал на ключевых постах.

На своей странице в соцсети она выразила благодарность главе правительства за доверие. Багдасарян также поблагодарила армянских коллег, в том числе специалистов администрации Ширакской области, и иностранных дипломатов.

Армянские СМИ пишут, что теперь Багдасарян может занять пост замглавы Минюста Армении.

Как сообщал "Вестник Кавказа", Назели Багдасарян стала губернатором Ширакской области в ноябре 2021 года, перейдя на этот пост из парламента, где она была депутатом от правящего "Гражданского договора". А в ноябре прошлого года в регионе произошел скандал с участием брата губернатора, представителя Совета старейшин Гюмри Армана Багдасаряна - его доставили в полицию по подозрению в незаконном хранении оружия.