В Ставрополе пылает мебельный цех

"На улице Селекционная произошло возгорание в мебельном цехе. Площадь пожара составляет свыше 2 тыс кв м", - рассказали в пресс-службе местного управления МЧС России, передает "Интерфакс".
Сейчас с масштабным возгоранием борются 55 человек и 17 единиц техники спасателей, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
К сожалению, пожары на подобных производствах – достаточно частое явление, в большинстве случаев обусловленное нарушениями противопожарной безопасности и несоблюдением правил пользования электроприборами и нарушением электопроводки. Устанавливать причины возгорания в цехе специалисты будут после завершения тушения.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в минувшее воскресенье в частном доме в Ставрополе вспыхнул пожар на площади 25 кв м. Несмотря на небольшую площадь огня, при его тушении пришлось задействовать 30 человек и 10 единиц техники МЧС региона.