В Ставрополе пылает мебельный цех

26 янв. 9:56

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Сегодня утром в Ставрополе вспыхнул крупный пожар в мебельном цеху, огонь охватил около 2 тыс квадратных метров его площади. сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На улице Селекционная произошло возгорание в мебельном цехе. Площадь пожара составляет свыше 2 тыс кв м", - рассказали в пресс-службе местного управления МЧС России, передает "Интерфакс".

Сейчас с масштабным возгоранием борются 55 человек и 17 единиц техники спасателей, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

К сожалению, пожары на подобных производствах – достаточно частое явление, в большинстве случаев обусловленное нарушениями противопожарной безопасности и несоблюдением правил пользования электроприборами и нарушением электопроводки. Устанавливать причины возгорания в цехе специалисты будут после завершения тушения.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в минувшее воскресенье в частном доме в Ставрополе вспыхнул пожар на площади 25 кв м. Несмотря на небольшую площадь огня, при его тушении пришлось задействовать 30 человек и 10 единиц техники МЧС региона.