Токаев объявил о вступлении Казахстана в новый этап развития

26 янв. 9:42

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Сената парламента республики, сообщил о вступлении страны в новый этап развития

"Мы вступили в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в Основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената", - сказал он.

Глава государства напомнил об обновлении депутатского корпуса, в который вошли представители всех регионов, а также квоте для членов Ассамблеи народов Казахстана. По его словам, Сенат сможет защищать интересы каждого. "В целом, Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности", - подчеркнул казахстанский лидер.

Токаев выделил честную работу Палаты, рассказав об участии сенаторов в реализации реформ и выразив им благодарность. Кроме того, как отметил глава республики, в Казахстане утвержден принцип "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

При этом в заключение он добавил власти страны не собираются останавливаться на достигнутом.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли выборы в Сенат Казахстана, в ходе которых избраны 20 депутатов.