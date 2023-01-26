СМИ: Аббас согласился на встречу с Нетаньяху

26 янв. 9:32

1910 просмотров

На встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, прошедшей на прошлой неделе, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает израильская газета Times of Israel.

Лидеры соседних государств, пребывающих в состоянии конфликта, не проводили встреч уже более чем 10 лет, пишет издание.

"Несмотря на наш опыт работы с Нетаньяху, мы не закрываем двери для переговоров", цитирует издание слова палестинского чиновника, передает РИА Новости.

Также Аббас в беседе с Салливаном сообщил о готовности Палестины приостановить меры против Израиля в ООН и иных международных организациях сроком на полгода в том случае, если Израиль прекратит "односторонние действия" на Западном берегу.

Ранее глава Палестинской администрации говорил о контактах с премьер-министром Израиля как о вынужденных, объясняя это тем, что израильский политик не верит в возможность мирного урегулирования конфликта.

Израиль в конце ушедшего 2022 года получил правительство во главе с Нетаньяху, который ранее занимал пост премьера в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в начале наступившего 2023 года власти Израиля начали возводить бетонное заграждение на границе с сектором Газа, которое должно укрепить безопасность ближайших к анклаву городов. Бетонная стена длиной 4,6 км расположится вдоль двух автомобильных шоссе, проходящих в непосредственной близости от границы с палестинским анклавом.