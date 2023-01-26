Россия и Иран будут торговать за стейблкойны?

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Россия и Иран могут начать использовать стейблкойны для взаиморасчетов. Вопрос обсуждался в ходе недавнего визита делегации Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина в Тегеран, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков "Парламентской газете".

По его словам, речь идет о цифровых финансовых активах, которые привязаны к определенным ценностям. В случае с Исламской Республикой такой ценностью станет золото, а точнее, золотые слитки, которые могут быть предоставлены аффинажными заводами или центрами хранения золота. ЦФА, выпущенные под эти запасы, станут использоваться для платежа, в частности, во взаиморасчетах РФ и ИРИ.

"Предложение с интересом воспринято, что как раз пример того, что мы движемся в правильном направлении", - отметил Анатолий Аксаков.

Он также рассказал о трудностях, которые возникают в данный момент у экспортеров при торговле с Ираном. Основная проблема заключается в наличии у Ирана достаточно крупного долга по поставкам из РФ.

Сложности с курсом риала

Еще один момент - значительные колебания иранского риала. Аксаков пояснил, что в Иране также действуют два сильно отличающихся курса валют: один утверждается Центробанком Исламской Республики, второй - формируется рынком, и это становится источником неудобств для российских поставщиков.

История вопроса

Тема использования криптовалюты, а точнее, цифровых финансовых активов, встала после того, как западные страны ввели санкции против России, в том числе отключив от SWIFT несколько российских банков. Минфин, Центробанк и кабмин после обсуждений достигли договоренности о том, что трансграничные расчеты в криптовалюте помогут обойти многочисленные ограничения, и работать нужно в этом направлении.

В то же время, в Центральном Банке РФ подчеркивали, что внутри России использование цифровой валюты недопустимо. Поэтому ЦБ высказывался против легализации криптобирж, криптообменников и соответствующих расчетов на территории РФ.

Будущее - за международными расчетами в цифровой валюте

У использования ЦФА в торговле между странами большие перспективы, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков:

Это очень перспективно, это наше будущее. Не зря же все страны разрабатывают свои цифровые национальные валюты. В Китае практически закончено создание цифрового юаня, Россия ведет эксперимент с цифровым рублем уже второй год, причем на всех уровнях. Так что изобрести новую международную цифровую валюту - это по сути дело техники, проблем быть не должно

Эксперт высоко оценил идею привязать ее к золоту. "Это прекрасно. Так цифровая валюта основана не просто на доверии определенных стран, а еще и на золоте. Это нанесет серьезнейший удар по доллару", - обратил внимание он.

Единственный возможный "подводный камень", по мнению Юрия Юденкова, заключается в том, что у какой-то страны в определенный момент не хватить золота для поддержания взаимных обязательств. Однако эксперт уверен, что России с Ираном это не грозит: объемы взаимной торговли с излишком будут обеспечены и российским, и иранским золотом, причем реальными слитками.

Ранее представители РФ и Исламской Республики рассказали об обсуждении с Центробанком ИРИ возможности создания вместе с Россией токена Персидского региона для внешнеторговых расчетов. При его использовании отпала бы необходимость в задействовании не только доллара, но и рубля и риала.

Полное интервью Анатолия Аксакова "Парламентской газете" можно прочитать здесь.