В Казахстане прошло заседание Совета безопасности

26 янв. 8:58

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ФОТО пресс-служба президента Республики Казахстан

Президент Казахстана сегодня провел заседание Совета безопасности и заслушал представителей силовых ведомств страны.

Очередное заседание Совета безопасности республики прошло под председательством главы региона Касым-Жомарта Токаева, сообщает официальный сайт президента Казахстана.

Участники заседания рассмотрели вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих, а также заслушали доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда других государственных органов.

По итогам заседания приняты решения по усилению материально-технического и кадрового обеспечения войск, а также повышению престижа воинской службы среди гражданского населения страны.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Казахстан рассматривает возможность приобрести у Турции бронированные машины для спецназа. Год назад президент Казахстана подписал указ о создании командования Сил специальных операций, и сейчас проводятся мероприятия по их обеспечению и оснащению соответствующими образцами вооружения военной и другой техники.