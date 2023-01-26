В Москву прилетела новый посол США Линн Трейси

26 янв. 8:41

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ФОТО Telegram-канал посольства США в РФ

Минувшей ночью в Москву прилетела новый посол США в России Линн Трейси.

Новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву, сообщило сегодня посольство США в РФ в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

"С возвращением в Россию, посол Трейси", - говорится в подписи под фотографией.

Линн Трейси была утверждена на пост американского посла в России решением Сената Конгресса США 21 декабря 2022 года, она стала первой женщиной на этом посту. Трейси - кадровый дипломат, до этого назначения она возглавляла диппредставительство США в Армении.

Впрочем, то, что она – женщина, мало что меняет: на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США она заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских санкций, так что пока точек соприкосновения по проблемным темам в отношениях Москвы и Вашингтона с новым послом не предвидится.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", планировалось, что новый посол США в России должна приехать в Москву до конца текущего месяца, а церемония вручения верительных грамот состоится в ближайшие дни.