Евро идет в рост на открытии торгов Мосбиржи

26 янв. 8:20

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Утренние валютные торги на Московской бирже стартовали с заметного роста курса евро

Сегодня утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия торгов накнануе практически не изменился и составил 69,31 рублей, выросши всего на 0,5 копейки.

А вот евро продемонстрировал хорошую динамику, подорожав сразу на 12,75 копеек, до 75,53 рублей, - передает ТАСС.

Немного укрепился по отношению к рублю и курс китайского юаня – он вырос на 1,6 копеек, до 10,232 рублей.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне доллар завершил торги на отметке 69,31 рублей, поднявшись на 30,5 копейки. Курс евро к концу рабочего дня подорожал на 24,5 копейки, до 75,42 рублей.