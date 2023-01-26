СМИ: в Узбекистане будут собирать польские тракторы

26 янв. 7:58

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Крупнейшая польская машиностроительная компания Pronar намерена производить свою технику в Узбекистане. сообщает узбекское информационное агентство "Дунё".

Руководство польской компании намерено инвестировать средства в поэтапное создание завода сельхозтехники в Узбекистане, поскольку в стране имеется хорошая база для машиностроения и множество видов необходимого для него сырья, а в странах Центральной Азии есть хороший спрос на польскую продукцию, сообщил глава компании Cергиуш Мартинюк, передает Podrobno.uz.

В скором времени в Ташкент приедет группа специалистов компании, они осмотрят производственную базу, подберут площади будущего завода. Также польская сторона намерена организовать стажировку будущих специалистов предприятия на крупнейшем заводе в городе Нарев.

Также представители польской компании приглашены на Ташкентский международный инвестиционный форум, который пройдет в столице Узбекистана 19-20 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", страны Центральной Азии за пять лет на 50% нарастили объем взаимной торговли, для дальнейшего увеличения торгово-экономического сотрудничества прорабатывается важные логистические проекты в регионе.