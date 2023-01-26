Глава Узбекистана прибывает в Кыргызстан

26 янв. 7:39

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Сегодня в Бишкек с официальным государственным двухдневным визитом прибывает президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, правоохранители в столице Кыргызстана перешли на усиленный режим.

Государственный визит в Кыргызстан главы Узбекистана пройдет 26-27 января, и чтобы обеспечить правопорядок на должном уровне, МВД Кыргызстана предпринимает ряд мер, - сообщает пресс-служба ведомства.

Уже определены маршруты и места патрулирования милицейских нарядов, в столице проходят усиленные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений.

"В период визита милиция в полном объеме будет обеспечивать безопасность и общественный порядок, безопасность дорожного движения. Личный состав ОВД в Бишкеке и Чуйской области переходят на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении пресс-службы, передает Sputnik Узбекистан.

Все места проведения официальных мероприятий взяты под особый контроль правоохранителей, а на некоторых участках дорог будет ограничено движение транспорта.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ожидается, что в рамках визита пройдет двусторонняя встреча Шавката Мирзиеева и главы Кыргызстана Садыра Жапарова. Лидеры двух стран обсудят дальнейшее укрепление отношений, а также обсудят наращивание взаимного товарооборота, промышленную кооперацию, продвижение региональных инфраструктурных проектов. Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут ряд совместных документов.