Еще три грузинских банка стали системными

Решением Национального банка Грузии системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank, теперь их деятельность будет обязана соответствовать строгим критериям.
Так, эти банки получили системный буфер, определяющий число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал, - передает Sputnik Грузия.
Пока для TBC Bank и "Банка Грузии" он будет составлять по 2,5%, а для Liberty Bank – 1%, эти данные будут меняться в зависимости от изменения системных критериев.
Также приказом главного финансового регулятора страны установлен верхний предел системного буфера – он составляет 2,5%, но если сумма депозитов в отдельных банках в системе превысит 40%, верхняя граница надбавки системности для такого банка будет увеличена.
Приказ Нацбанка вступит в силу с 1 апреля.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", реальный рост ВВП в Грузии составил 9,3%, при этом средний рост ВВП Грузии с января по ноябрь равен 10%. В особенности в стране росли строительство, транспорт, финансовые и страховые услуги, горнодобывающая промышленность, розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес.