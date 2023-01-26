Еще три грузинских банка стали системными

26 янв. 7:19

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Власти Грузии официально признали системно значимыми еще три из 14 грузинских коммерческих банков, им присвоен статус важнейших финансовых институтов, от которых зависит устойчивость всей банковской системы.

Решением Национального банка Грузии системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank, теперь их деятельность будет обязана соответствовать строгим критериям.

Так, эти банки получили системный буфер, определяющий число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал, - передает Sputnik Грузия.

Пока для TBC Bank и "Банка Грузии" он будет составлять по 2,5%, а для Liberty Bank – 1%, эти данные будут меняться в зависимости от изменения системных критериев.

Также приказом главного финансового регулятора страны установлен верхний предел системного буфера – он составляет 2,5%, но если сумма депозитов в отдельных банках в системе превысит 40%, верхняя граница надбавки системности для такого банка будет увеличена.

Приказ Нацбанка вступит в силу с 1 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", реальный рост ВВП в Грузии составил 9,3%, при этом средний рост ВВП Грузии с января по ноябрь равен 10%. В особенности в стране росли строительство, транспорт, финансовые и страховые услуги, горнодобывающая промышленность, розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес.