СМИ: атомные антироссийские санкции скажутся на энергетике Запада

26 янв. 6:57

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Запад неоправданно рискует своей энергетикой, пытаясь ввести новые санкции применительно к атомной отрасли России, пишет французское издание AgoraVox.

Очередной, десятый по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза может содержать рестрикции в отношении российской корпорации "Росатом" и отрасли в целом, и хотя пока конкретных предложений в этом направлении на Совете глав МИД стран ЕС представлено не было, все ограничилось лишь дискуссиями, однако это очень тревожный сигнал, пишет колумнист издания Патрис Браво.

Дело в том, что Россия - это признанный во всем мире поставщик уникальных технологий обогащения урана, а также мощный комплекс, включающий в себя 350 предприятий, экспортирующий атомное топливо.

Только США двумя годами ранее закупили 550 т обогащенного российского урана на $645 млн, столько же они потратили на него с января по октябрь 2022-го года. Серьезно нарастила закупки российского топлива в минувшем году и Франция, но хватит ли его для французских АЭС в случае введения "атомных" антироссийских санкций, неизвестно.

Автор публикации напоминает, что Россия обладает 42% мировых мощностей по переработке урана, а также внедряет крупные зарубежные проекты по строительству АЭС в Турции, Белоруссии, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае и Египте.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", российская атомная энергетика - одна из немногих сфер, в отношении которых не были введены западные санкции. Госкорпорация "Росатом", в которую входит более 400 предприятий, работает по всему миру, а также контролирует более 40% глобального рынка обогащения урана и почти 17% рынка ядерного топлива.