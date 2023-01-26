Вслед за ОРВИ россиян атакует корь

26 янв. 6:41

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Все больше регионов России захватывает новая напасть – на их жителей обрушилась вспышка кори, казалось бы – детского заболевания, бьет тревогу Роспотребнадзор. Заболевание у взрослых протекает более тяжело, чем у детей, и избавить от него может лишь вакцинация, предупредили в надзорном ведомстве.

Наиболее тяжело болезнь протекает у людей, в свое время не сделавших профилактическую прививку и не имеющих антител против кори, ситуацию осложняет то, что многие просто не помнят, прививались ли они в детском возрасте, и им желательно сдать анализ на антитела – он и покажет необходимость вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Такая иммунизация против кори может пройти с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, уже разработан проект постановления, по которому региональным властям рекомендовано проинформировать граждан о преимуществах профилактики заболевания и организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью и не был вакцинирован.

"По уровню антител можно оценить наличие иммунитета против кори. Если антител нет, нужно сделать прививку. Это поможет сберечь ваше здоровье и здоровье ваших близких", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее вакцину против кори в обязательном порядке прививали всем детям в возрасте до года, затем в возрасте до шести лет проводилась повторная вакцинация. Однако в последнее время такая прививка стала необязательной, а вот сама болезнь осталась и нередко она проявляет себя.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", врачи рекомендуют гражданам сделать прививку от пневмококковой инфекции, это допустимо даже в период подъема заболеваемости и может снизить риск развития осложнений после гриппа и коронавируса.