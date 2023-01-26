В столичном регионе похолодает и пойдет снег

26 янв. 6:21

1210 просмотров

Сегодня в Москве и Подмосковье немного похолодает и начнет идти небольшой снег, прогнозируют синоптики Гидрометцентра России.

В целом в столичном регионе сохранится облачная погода, а температура воздуха снизится до 4-5 градусов мороза, на этом фоне возобновятся небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Местами небольшие осадки, а также как следствие гололед, гололедица. Температура воздуха в Москве - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса, говорится в сообщении.

Ветер будет дуть теплый, юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, а атмосферное давление будет повышенным – оно составит 752 мм ртутного столба.

Напомним, такой же погода в регионе оставалась и накануне.