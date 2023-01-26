Ставропольский край в 2023 году потратит на строительство школ и больниц 16,5 млрд рублей 

26 янв. 2:30

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В Ставропольском крае в текущем году на строительство соцобъектов направят 8 млрд рублей В 2023 году на строительство социальных объектов в Ставропольском крае планируется потратить 16,5 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора региона.

Данный вопрос обсуждался на совещании в правительстве Ставрополья. Главными темами встречи стали вопросы строительства объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и ЖКХ.

В частности, на совещании прозвучало, что 16,5 млрд рублей будут выделены для реализации нацпроектов, в рамках которых будут

построены новые школы, больницы и водоводы. При этом в пресс-службе отметили, что из этих 16,5 млрд рублей на возведение объектов потратят примерно 8 млрд рублей.

В число объектов, которые в настоящее время находятся на стадии строительство, входят дворец спорта "Арена Кисловодск", многофункциональный молодежный центр "Машук" и Казьминский групповой водопровод.

Кроме того, в текущем году будет продолжено строительство клинического онкологического диспансера и детской краевой больницы в Ставрополе, нового корпуса городской больницы в Кисловодске.

Новые школы и детские сады появятся в Ставрополе, Михайловске, Ессентуках, Кисловодске и в ряде округов Ставрополья, а в новые жилые дома – в Георгиевске, Минводах, Пятигорске и Новопавловске.

В ходе совещания губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что необходимо уложиться в запланированные ранее сроки строительства.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в 2023 году на благоустройство общественных территорий в рамках создания комфортной городской среды в Ставропольском крае будет направлено 820 млн рублей. На эти средства преобразят 13 общественных территорий в Александровском, Андроповском, Арзгирском, Кировском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном и Степновском округах.