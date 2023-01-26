Республиканский колледж спорта смогли спасти от закрытия в Алматы

26 янв. 2:21

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Школа-интернат, действовавшая при Республиканском спортивном колледже, возобновила работу в Алматы. Ее закрытие весной прошлого года вызвало широкий резонанс, и власти прислушались к родителям учеников.

О том, что школа вернулась в строй, поведал глава Минспорта Казахстана Асхат Оралов. Он отметил, что сразу взялся за решение проблемы.

Глава Минспорта напомнил, что среди выпускников учебного заведения такие известные спортсмены, как, например, Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина и Ислам Байрамуков. Оралов подчеркнул, что школа, как и прежде, благодаря хорошей базе и сильным тренерам, готовит талантливых спортсменов.

Спасение школы

Именно поэтому, указал министр, и было решено не закрывать ее. Он добавил, что возглавляемому им ведомству пришлось сделать очень многое, чтобы добиться возвращения учебному заведении лицензии.

В результате дети вернутся в родную школу, а учителя и тренеры снова получат работу, пояснил министр в соцсети.

Скандал разразился весной прошлого года, когда родкомитет поднял шум вокруг реорганизации учебного заведения, оценив ее как "чиновничий непрофессионализм". Власти же собирались открыть вместо колледжа центр, в котором готовился бы олимпийский резерв страны.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", казахстанские альпинисты стали чемпионами мира в 2022 году в классе высотно-технических восхождений.