Строительство гостиниц на курорте "Мамисон" стартует в этом году

25 янв. 23:54

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Гостиницы и точки общепита начнут строить на курорте "Мамисон" в Северной Осетии в текущем году. Этот вопрос обсудили на рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и глава региона Сергей Меняйло.

Беседа была посвящена реализации социальных и инвестпроектов в регионе, однако особое внимание чиновники обратили на ход строительства всесезонного курорта "Мамисон", на котором в данный момент создается инженерная и дорожная инфраструктура.

Кроме гостиниц и кафе, в 2023 году здесь начнут строить открытую парковку и прочие объекты.

Меняйло также заявил о разрешении ситуации с поставкой канатной дороги: по его словам, новый поставщик найден. За процессом следит "Кавказ.РФ", ответственный за него.

О курорте

Горнолыжный курорт "Мамисон" входит в число прорывных проектов, лежащих в основе модели экономического развития республики. Он рассчитан на 700 тыс туристов в год. Строительство ведется постепенно, в четыре этапа. На начальном будут открыты несколько горнолыжных трасс, две канатки и сноупарк, будут действовать сервис-центр и автостоянки.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в декабре Меняйло сообщил о завершении реконструкции тоннеля к "Мамисону", уточнив, что теперь его можно безопасно использовать для пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что тоннель к курорту был проложен еще в 1980 году при постройке Зарамагской ГЭС, но проектировался он как технологический, так что пускать по нему пассажирский транспорт было нельзя.