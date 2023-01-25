Еще два больших футбольных поля создадут в Дагестане

25 янв. 23:24

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Кизляр и Бабаюрт обзаведутся полноразмерными футбольными полями в текущем году. Радостную новость рассказал глава Дагестана Сергей Меликов на прямом эфире с жителями республики.

Он напомнил, что в 2022 году полноразмерное футбольное поле появилось в Избербаше.

Меликов также добавил, что в этом году в Дагестане будут построены несколько полей для минифутбола.

Прямо в ходе эфира глава региона, в ответ на просьбу местных жителей, попросил главу Минспорта региона Сажида Сажидова рассмотреть возможность открытия еще двух полей - в поселке Шамхал и в селе Новый Костек.

Минспорт Дагестана рассказал подробности

В пресс-службе министерства добавили, что полноразмерные поля в Дагестане создаются в рамках реализации четырехстороннего соглашения между РФС, Минспортом РФ, Дагестаном и республиканской федерацией Дагестана, пишет ТАСС.

А Шамхал и Новый Костек войдут в соответствующие госпрограммы, уточнили в Минспорте.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в декабре президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб поменяет место проведения домашних матчей - им станет стадион "Труд" имени Елены Исинбаевой, но только после того, как он откроется после ремонта.