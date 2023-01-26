Европа просит мигрантов вернуться на родину

26 янв. 2:00

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Европейская комиссия изложила план по значительному увеличению числа мигрантов, которые должны вернуться на родину

Комиссар обеспокоена

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон и координатор ЕС по репатриации Мари Юрич, назначенная на новую должность в мае 2022 года, изложили стратегию более эффективного возвращения мигрантов, которая будет представлена на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, запланированном на февраль, отмечает Euractiv. ”Мы ожидаем увеличения числа незаконно прибывающих”, - заявила Йоханссон, добавив, что в прошлом году Frontex, европейское агентство по безопасности внешних границ, сообщило о 330 тыс. незаконных прибытий - на 100 тыс. больше, чем годом ранее. Еврокомиссар добавила, что большинство прибывших не нуждаются в международной защите, тем не менее они все равно подали заявки. Тех, кто не нуждается в международной защите, необходимо вернуть в страны происхождения. Из 300 тыс. ежегодных решений по репатриации осуществляются всего 70 тыс. ”Страны-члены в одиночку не могут справиться с проблемой, как и Европейская комиссия”, - объяснила Йоханссон.

План Еврокомиссии

Проект Еврокомиссии предполагает сосредоточиться на конкретных третьих странах, число репатриаций в которые необходимо увеличить. Он также призывает национальные власти работать вместе по решению проблемы нарушений в системе, когда заявитель, живущий в одной стране ЕС, просит убежище в другой. Кроме того, правительства ЕС также призваны обеспечивать решение о прекращении пребывания решением о репатриации. По словам Йоханссон, погрязшему в скандалах пограничному агентству Frontex будет предоставлено больше полномочий для возвращения мигрантов. Сейчас всего 16% решений о репатриации в странах-членах ЕС сопровождаются запросами о реадмиссии в третьих странах, куда мигранты должны быть возвращены. По данным Европейской комиссии, количество возвращений упало до 50% во время пандемии Covid-19.

Почему они не возвращаются

Низкий уровень возвращений мигрантов - давняя проблема для ЕС. Основные ее причины перегруженность национальных иммиграционных органов, слабая коммуникация между странами-членами блока и нежелание третьих стран принимать искателей убежища обратно. Правительства ряда европейских стран обсуждают идею сокращения оказания помощи странам, не желающим принимать мигрантов обратно, однако она пока мало кем поддерживается. Всего 924 тыс. заявок на предоставление убежища было получено в 27 странах ЕС в прошлом году. Это в три раза больше количества незаконных прибытий. Наибольшее количество заявлений приняли Германия, Франция, Испания и Австрия. Наибольшее количество заявлений на душу населения пришлось на Кипр, за ним следует Австрия.

При этом система приема перегружена за счет дополнительных 4 млн украинских беженцев, которые в настоящее время размещены в ЕС. Система, по словам Йоханссон, испытывает колоссальное давление. Исполнительная власть ЕС не устанавливает единый целевой показатель по увеличению числа репатриаций, оставляя за национальными правительствами право принимать решение. ”Проблема в том, что возвращения пока что не рассматриваются как единое поле работы и общая ответственность, - говорит Юрич. - Наша работа по репатриации сравнима с усилиями, предпринимаемыми по внешним границами. С возвращениями дела обстоят плохо с точки зрения количества, а перспективы кажутся мрачными, поэтому необходимы изменения”.

"Вестник Кавказа" ранее уже рассказывал, что более 3,5% населения планеты являются мигрантами, а в прошлом году президент Эмманюэль Макрон предложил ужесточить депортации, но при этом расширить возможности трудоустройства мигрантов с необходимыми профессиональными навыками.