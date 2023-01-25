Вина Грузии представят на выставке в Париже

25 янв. 23:54

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Грузинские производители вина могут выйти на рынок Франции

В Париже 13-15 февраля будет проходить международная винная выставка VinExpo Paris, участие в ней примут 13 винодельческих компаний из Грузии.

Национальное агентство вина Грузии сообщает, что эта выставка станет первой зарубежной для грузинских виноделов в 2023 году. Участие в VinExpo Paris даст им возможность найти новых торговых партнеров в Европе.

Отметим, что несмотря на то, что Грузия пытается диверсифицировать рынки сбыта, Россия остается главным покупателем грузинского вина.