Москва предлагает ЕАЭС создать общий рынок углеродных единиц

25 янв. 22:47

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Странам Евразийского экономического союза стоит добровольно создать общий рынок углеродных единиц. Детали инициативы озвучил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на семинаре ЕАЭС по климатической повестке.

По его словам, для этого требуется решить несколько задач. Первая - согласование общих стандартов, которые будут внедряться - пока добровольно - на уровне ЕАЭС.

Во-вторых, указал министр, участникам надо создать систему аккредитации тех, в чьи задачи будет входить верификация и валидация проектов.

Наконец, требуется достичь договоренности "о взаимном признании", уточнил чиновник.

Что даст создание общего рынка углеродных единиц ЕАЭС?

Глава Минэкономразвития РФ рассказал о плюсах возможной системы трансграничной торговли углеводородами и, соответственно, синхронизации деятельности по климатической повестке.

Он уверен, что эти шаги могут стимулировать достижение странами ЕАЭС национальных целей по уменьшению выбросов парниковых газов. Еще одно преимущество заключается в усилении позиций стран союза на профильных переговорных площадках, включая встречи сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня вице-премьер Алексей Оверчук заявил о остающейся возможности согласовать текст договора по общему газовому рынку ЕАЭС. По его словам, эксперты продолжают работу над документом, и шансы на его согласование еще есть.