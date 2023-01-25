Газовые сети Кабардино-Балкарии будут готовы к 2026 году 

25 янв. 22:28

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В ООО "Газпром межрегионгаз" определились с датой завершения полной технически возможной сетевой газификацией Кабардино-Балкарии. Она завершится в 2026 году.

Этому было посвящено совещание руководства компании и региона, на котором присутствовали член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков, гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Участники совещания обсудили Программу развития газоснабжения и газификации КБР на 2021-2025 годы и догазификацию республики, проблемы неплатежей и нарушений при использовании газа в быту, и пришли к выводу, что внедрение программы откроет новые перспективы для экономического развития КБР, поскольку позволит подключить к газовым сетям новых, в том числе промышленных, потребителей, - передает ТАСС.

В качестве примера участники совещания привели будущий газопровод к горнорудному комбинату в Эльбрусском районе.

По итогам совещания был подписан протокол, в котором стороны договорились продолжить сотрудничество в в работе по снижению задолженностей теплоснабжающих организаций республики, для чего будет создан единый региональный оператор теплоснабжения, а также выделить участки для строительства газовой инфраструктуры.

Также будут проведены техническое переоснащение и реконструкция восьми и строительство одной газораспределительной станции. Это позволит увеличить подачу газа абонентам и подключить новых потребителей в Зольском, Лескенском, Майском, Прохладненском, Урванском и Чегемском районах республики и в городе Нальчике, - говорится в документе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", по итогам прошлого года в Кабардино-Балкарии были проведены работы по программе снижения потерь электрической энергии в сетях филиала "Каббалкэнерго" на 800 млн рублей. Еще 32,7 млн рублей потратили на работы по повышению надежности энергоснабжения республики. В наступившем 2023 году компания "Россети Северный Кавказ" выделит на обновление электросетевых объектов в регионе еще 101 млн рублей.

