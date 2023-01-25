С Нурмагомедовым отказываются драться

25 янв. 21:55

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Боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов заявил об отказе соперников разделить с ним клетку

Спортсмен бросил вызов представителю США Монтелю Джексону, подчеркнув, что промоушен не может найти для него бойца.

"UFC ищет для меня соперника. Никто не хочет со мной драться, но я всего лишь человек. Эй, Монтель, ты хороший борец. Мы устроим отличный бой: если ты меня побьешь, то получишь шанс попасть в топ-10 рейтинга UFC", - написал он в соцсетях.

Напомним, 15 января 27-летний Нурмагомедов нокаутировал бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, одержав 16 побед на профессиональном уровне.