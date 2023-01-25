МИД Азербайджана уличил Мирзояна в лицемерии

25 янв. 21:43

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В МИД Азербайджана прокомментировали заявления главы армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна, который накануне выступил в Комитете по внешним связям Европарламента.

В ведомстве подчеркнули, что выступления армянского дипломата - это "яркий пример лицемерия".

В МИД обратили внимание на угрозу, которую несет призыв Мирзояна урегулировать ситуацию вокруг Лачинской дороги военным путем, отметили, что такие призывы не в первый раз звучат из уст армянских лидеров - еще в 2019 году премьер Никол Пашинян утверждал, что "Карабах - это Армения", а тогдашний глава Мин обороны Тоноян упоминал "новую войну за новые земли". "Предложение министра иностранных дел Мирзояна о военном решении показывает, что Армения не извлекла уроков из истории и до сих пор не осознает последствий оккупации азербайджанских территорий в течение 30 лет. Необходимо предотвратить эту авантюру армянской стороны", - указали в ведомстве.

В министерстве рассказали, в чем черпает смелость Ереван, - это тот факт, что представленные азербайджанской стороной Евросоюзу и иным международным организациям, парламентам разных стран, неопровержимые доказательства того, что Армения грубо нарушает взятые ей на себя после войны 2020 года обязательства, остаются без внимания и осуждения.

В МИД уточнили, что к таким доказательствам относятся неполный вывод армянских ВС с земель Азербайджана, продолжение незаконной деятельности, злоупотребление Лачинской дорогой и ротация военных, сохранение минной угрозы в АР, нелегальная эксплуатация природных ресурсов, обеспечение возможности незаконного проезда граждан третьих стран на территорию Азербайджана и прочие.

В сообщении особо отмечается, что Мирзоян выступил именно так, будучи вдохновленным неверными, немиротворческими и побуждающими к реваншизму заявлениями по ситуации вокруг Лачинской дороги, которые прозвучали от представителей международных кругов.

В МИД Азербайджана напомнили, что Армения, став независимой, сразу приступила к военной агрессии и массовым убийствам, действуя против международно признанных территорий Азербайджана, противореча международному праву, уничтожала оккупированные города и села, устраивала этническую чистку против азербайджанцев, изгнала с родных земель сотни тысяч человек и не стала выполнять четыре резолюции Совбеза ООН. На этом фоне, указали в министерстве, абсурдом выглядят ссылки Ереван на нормы международного права, обращение армянских властей к международным организациям и призывы к вмешательству после освобождения азербайджанских территорий от оккупации.

В Баку также уточнили общеизвестность того факта, что слова Мирзояна о якобы добросовестном участии Армении в переговорах по трем направлениям, запущенным Азербайджаном не соответствуют действительности: на самом деле, после выдвижения Азербайджаном предложений по мирной повестке, Ереван на протяжении месяцев игнорировал их, не совершая практических шагов для достижения прогресса и, используя различные предлоги, любыми способами тормозил процесс.

В МИД Азербайджана указали на необоснованность снова прозвучавшей от армянской стороны идеи о требовании Азербайджаном "экстерриториального коридора": согласно п.9 трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, Армения должна "установить транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой в целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Это означает, что Ереван взял на себя обязательство обеспечить беспрепятственное передвижение по территории Армении и должен выполнить его.

В министерстве выразили удивление в связи с тем, что Армения, под оккупацией которой до сих пор остаются восемь сел и десятки квадратных километров территорий Азербайджана, заявляет о неприверженности Азербайджана делимитации.

В Баку пояснили, что ряд шагов, совершенных Арменией, вызывают беспокойство, и призвали Ереван еще раз взвесить их разумность. В МИД уточнили, что речь идет о препятствиях, которые Ереван ставит под разными предлогами на пути к мирному соглашению. Кроме того, армянская сторона вводит в заблуждение по поводу характера переговорного процесса. На самом же деле, именно Армения более 8 месяцев игнорировала предложение Азербайджана заключить мирное соглашение, потом поставила в качестве условия для него процесс делимитации, как правило, занимающий много времени, и выдвинула предложение о создании демилитаризованной зоны на не определенной пока границе.

"Недопустимо, чтобы страна, построившая свою национальную политику на основе ненависти к азербайджанцам и туркам и продемонстрировавшая это во всех своих действиях, в целом, уничтожившая и депортировавшая все этнические народы, проживающие на ее территории, обвиняла Азербайджан в ненависти к армянам", - заявили в азербайджанском ведомстве.

В МИД АР также высказались по поводу безосновательных утверждений о якобы такой цели Азербайджана, как "этническая чистка" и "депортация" армянских жителей. В министерстве пояснили, что у армянской стороны, которая провела этнические чистки и массовые убийства сотен тысяч азербайджанцев, нет морального права говорить о правах человека.

По ситуации на Лачинской дороге в Баку констатировали, что проведение мирных акций протеста, участники которых требуют предотвратить незаконную эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, вывоз их в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, расположенной на суверенной территории Азербайджана, призванной служить исключительно гуманитарным целям, - это легитимное право народа Азербайджана.

"Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, где проживают армянские жители, представляет угрозу национальной безопасности Азербайджана, и такой деятельности необходимо положить конец", - указали в министерстве.

В МИД заявили о решимости Азербайджана и далее принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности.

Как сообщал "Вестник Кавказа", глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов ранее заявил о готовности Баку к проведению в максимально сжатые сроки отложенной трехсторонней встречи с армянскими и российскими коллегами. Дипломат подчеркнул, что состоится ли она - зависит от Еревана.