Мороз сковал Китай, Японию и обе Кореи. Климатологи говорят, что так будет всегда

25 янв. 22:30

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Сегодня десятки миллионов людей по всей Восточной Азии ощутили на себе силу мороза: минусовая температура и сильный снег спровоцировали настоящий хаос среди путешественников, отмечающих Китайский новый год. Эксперты по климату предупреждают, что подобные экстремальные погодные явления стали ”новой нормальностью”

В Южной Корее на этой неделе действуют предупреждения о снегопадах, температура в Сеуле упала до -15 °C, а в других городах - до рекордных минимумов. По данным CNN, на популярном туристическом острове Чеджу суровые погодные условия привели к отмене сотен рейсов. Пассажирские лайнеры застряли в порту из-за гигантских волн, сообщает Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности. Холодный фронт с Северного полюса добрался до Южной Кореи, пройдя через Россию и Китай, заявил официальный представитель Корейской метеорологической службы Ву Чжин-Ку. Пока ученые определяют долгосрочные тенденции изменения климата, метеорологи расценивают как его признаки экстремальную жару летом и чрезвычайный холод зимой.

Власти Северной Кореи предупредили об экстремальных погодных условиях по мере того, как холодный фронт перемещается по Корейскому полуострову. Ожидается, что температура в некоторых районах страны упадет до -30°C, сообщают государственные СМИ.

В соседней Японии сотни внутренних рейсов было отменено из-за сильного снегопада и ветра, снижающих видимость. Главные авиаперевозчики, Japan Airlines и All Nippon Airways, в общей сложности отменили 229 рейсов. Сообщение на высокоскоростных поездах было приостановлено между северными станциями Фукусима и Синдзё, передает Japan Railway Group.

Китайское метеорологическое управление также прогнозирует резкое снижение температуры в некоторых регионах страны. На этой неделе вступило в силу синее (самый низкий уровень в четырехуровневой системе) предупреждение о холодном фронте. В Мохэ, самом северном городе Китая, в воскресенье температура упала до - 53°C - рекордного значения за всю историю наблюдений. Ледяной туман, атмосферное явление, возникающее только в сильные морозы, когда капли воды остаются в воздухе в жидком состоянии, ожидается в городе на этой неделе, сообщают местные власти.

”Новая нормальность”

Профессор Йе Сан-ук, эксперт по климату из сеульского Университета Ханянг, объясняет экстремальный холод на Корейском полуострове арктическим фронтом из Сибири. По его словам, снежная зима в этом году связана с таянием ледяных шапок в Арктике в связи с потеплением климата. ”В прошлом году, как и в этом, наблюдается рекордное таяние. Когда тает морской лед, площадь открытой воды увеличивается, как и испарения. В результате на севере выпадает больше снега”, - объясняет эксперт.

По его словам, по мере ухудшения ситуации с климатом, в будущем регион ожидают суровые холода. ”Нет другого объяснения. Климат меняется всё сильнее. Ученые по всему миру едины во мнении, что подобного рода холодовые явления будут еще сильнее в будущем”.

Кевин Тренберт из американского Национального центра атмосферных исследований согласен с тем, что ”экстремальные погодные условия - новая нормальность”. Он уверен, что ”экстремальные погодные явления будут только усугубляться”. Тренберт обратил внимание на климатические циклы Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Тихом океане, которые влияют на погоду во всём мире.

Ла-Нинья, обычно снижающая глобальные температуры, одна из причин нынешних морозов. ”Конечно, на погоду виляет много естественных факторов. Мы часто слышим об Эль-Ниньо, а сейчас мы переживаем фазу Ла-Нинья. Очевидно, что она влияет на всевозможные погодные явления, она один из климатических факторов”, - рассказал эксперт.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что генсек ООН призвал страны мира заключить пакт климатической солидарности и рассказывал, в чем сходятся и расходятся участники мирового климатического соглашения.