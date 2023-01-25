В Индонезии перенесут столицу за 10 миллионов рупий

25 янв. 21:28

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Министерство общественных работ и государственного жилья Индонезии потратит свыше 10 трлн рупий на развитие новой столицы страны Нусантары на острове Калимантан

"Бюджет на Нусантару в этом году составит 10,4 трлн рупий. Бюджетные средства будут направлены на развитие базовой инфраструктуры населенных пунктов в новой столице в этом году", - сообщила представитель ведомства Диана Кусумастути, пишет РИА Новости.

Она отметила, что за 622,5 млрд рупий планируется развить базовую инфраструктуру питьевой воды.

Стоит добавить, что индонезийский лидер Джоко Видодо в 2019 году заявил о переносе столицы Индонезии с целью снижения нагрузки на действующую Джакарту.

Ранее сообщалось, что Индонезия планирует в ближайшем будущем принимать российские карты "Мир".