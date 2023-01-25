Хакеры взломали телевидение в Крыму и на Кубани

25 янв. 21:25

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Неизвестные пока злоумышленники подменили эфирный сигнал на некоторых ТВ-каналах в Севастополе. Инцидент, о котором ранее сообщили пользователи соцсетей, признали в правительстве города.

В его Telegram-канале уточняется, что преступники орудовали также в Крыму, Белгородской области и на Кубани. "В течение двух минут оператор перешел на резервный канал", - подчеркнули в правительстве.

Власти добавили, что запущено расследование произошедшего - правоохранители выясняют все детали.

Советник руководителя Крыма Олег Крючков также признал проблемы с интернет-вещанием некоторых каналов, но заверил, что специалистам уже удалось "закрыть" большую часть уязвимостей.

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что крымские телеканалы некоторое время показывали выступление украинского президента.

Сколько специалистов по кибербезопасности нужно России?

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о серьезном дефиците в России специалистов по кибербезопасности.

По его словам, еще два года тому назад стране не хватало 20 тыс представителей этой профессии, а сейчас нехватка выросла в пять раз - до 100 тыс человек.

Представитель Сбербанка подчеркнул, что правительство вместе с бизнесом ищет способы решения проблемы. Сам Кузнецов считает, что необходимо усиление преподавательского состава вузов, поддержать их в этой области должны крупные компании.