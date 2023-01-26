Энергетический кризис возрождает атомную промышленность

26 янв. 7:00

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ФОТО с сайта Росатома

По всему миру (даже от защитников окружающей среды) раздаются призывы к использованию атомной энергии для обеспечения декарбонизации глобальной энергогенерации

Неужели наступает рассвет новой атомной эры? Некогда наиболее ярые противники атомной энергетики - Германия и Япония - увеличивают срок эксплуатации АЭС, что противоречит их более ранним заявлениям об отказе от этой технологии. Всё больше влиятельных западных лидеров присоединяются к России и Китаю, сигнализируя о потенциальных и серьезных изменениях в сфере атомной энергетики, пишет Oil Price.

На протяжении многих десятилетий ядерные катастрофы, в частности на Фукусиме, Три-Майл-Айленд и в Чернобыле, оказывали давление на общественное восприятие, и очень немногие хотели, чтобы реактор появился рядом с ними. Но расплавление активной зоны ядерного реактора - явление редкое. Кроме того, атомная энергетика спасает жизни, предотвращая миллионы смертей, которые могли бы случится из-за загрязнения воздуха. Но даже при очень низкой угрозе ядерной катастрофы, есть ощутимая проблема ядерных отходов, которые дорого утилизировать и которые остаются опасными на протяжении тысяч лет. Но на фоне неминуемой угрозы со стороны катастрофического изменения климата и в связи с острой необходимостью решать эту проблему, атомная энергетика представляется меньшим из двух зол. Эффективная, надежная, не производящая выбросов испробованная технология с инфраструктурой и цепочкой поставок уже используется по всему миру.

Американский атом

США остаются крупнейшим в мире производителем атомной энергии, однако отрасль находится в упадке уже несколько десятков лет: АЭС стремительно стареют, а стоимость содержания ядерных отходов ложится тяжелым бременем на налогоплательщиков. Но впервые за многие годы будущее атомной энергетики в Америке кажется не таким мрачным, поскольку срочность декарбонизации оказывает давление на политиков и лидеров индустрии. Хотя общественное мнение по-прежнему разделено, чаша весов медленно склоняется в пользу атома, а Силиконовая долина полностью поддерживает атомный вариант. Закон о снижении инфляции администрации Байдена предоставляет возможность для наращивания атомных мощностей за счет обеспечения производственного налогового кредита для действующих реакторов, стимуляции передовых атомных технологий и финансирования передового использования низкообогащенного урана для создания собственных цепочек поставок с целью получения топлива для ядерной реакции деления.

Британский атом

В Великобритании также растет общественная поддержка атомной энергетики, в том числе и в высших эшелонах власти. После начала российской спецоперации на Украине бывший премьер-министр Борис Джонсон сообщил своим избирателям, что зависимость от российского энергоимпорта можно снизить за счет инвестиций в собственные АЭС. ”Джонсон планировал обеспечить беспрецедентную поддержку спорной отрасли за счет увеличения атомных мощностей до 24 ГВт с нынешних 5,8 ГВт в ближайшие 30 лет”, - сообщает Financial Times. Таким образом Великобритания не только избавится от энергозависимости от России, но и вновь станет мировым лидером в атомной энергетике. ”Наша цель в очередной раз стать у руля глобальной атомной энергетики, в которой мы когда-то были первыми. К 2050 году четверть энергии, потребляемой в Великобритании, должна приходиться на АЭС”, - заявил Джонсон.

Борис Джонсон ушел в отставку, но его преемник Риши Сунак тоже проявляет энтузиазм в наращивании атомной электрогенерации в Великобритании. Через месяц после избрания премьер-министр Сунак заключил соглашение на $840 млн с французской государственной энергогенерирующей компанией EDF на строительство АЭС мощностью 3,2 ГВт на побережье Саффолка. По завершению строительства атомная электростанция сможет обеспечивать электричеством 6 млн домов. Тем не менее критики напоминают о том, что Великобритания уже не впервые пытается возродить золотую эпоху атомной энергетики. ”Правительству непросто дается обновление существующих реакторов, не говоря уже об увеличении количества АЭС, - пишет Financial Times. - К 2028 году останется только один реактор”.

Однако на этот раз всё по-другому. Резкое изменение общественного и частного мнения по поводу атомной энергетики, энергетический кризис в Европе и ситуация на Украине изменили правила. В связи с острой необходимостью обеспечения энергетической безопасности и декарбонизации многие приходят к пониманию, что больше нельзя игнорировать преимущества атомной энергетики.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, почему санкции не затронули российскую атомную энергетику, а также о том, как Россия сотрудничает с Ираном и Узбекистаном в сфере мирного атома.