Переводы на шрифт Брайля помогут незрячим молиться в храмах Грузии

25 янв. 20:53

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Молитвы у икон в храмах Грузии будут написаны и на шрифте Брайля. Проект реализует Госагентство по вопросам религии. Нововведение может начать действовать уже в текущем году.

Таким образом ведомство хочет помочь незрячим и слабовидящим - они смогут самостоятельно прочитать молитвы и тропари под иконами в храмах.

Первые переводы появятся в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, расположенном в Тбилиси. Список молитв, которые будут размещены там, власти передадут членам Союза незрячих, передает Sputnik Грузия.

Представители общества сегодня встретились с администрацией правительства, в мероприятии участвовали и люди от тбилисской госшколы для незрячих №202.

Председатель ведомства Заза Вашакмадзе подчеркнул, что проект помощи незрячим и слабовидящим воплощается в жизнь уже шестой год. А в последние два года по просьбе Союза на шрифт Брайля были переведены четыре книги Ветхого завета: "Бытие", "Исход", "Левит" и "Числа".

Председатель Союза Софико Хуцишвили выразила благодарность чиновникам. По ее словам, организация продолжит активное сотрудничество с агентством.

Как сообщал "Вестник Кавказа", грузинский премьер Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что церковь всегда играла решающую роль в развитии народа и продолжит делать это. Он подчеркнул, что для каждого представителя грузинского народа православие тесно связано с национальной идентичностью и культурой. Политик добавил, что ГПЦ столетиями передавала новым поколениям ценности, определяющие грузинскую государственность.