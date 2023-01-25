МОК изменит отношение к российским спортсменам?

25 янв. 20:52

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Международный олимпийский комитет планирует рассмотреть вопрос допуск спортсменов из России и Беларуси, но только в нейтральном статусе

Как говорится на сайте организации, Исполком МОК намерен допускать атлетов к спортивным турнирам, которые будут соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и отказаться от публичной поддержки СВО.

При этом в Комитете добавили, что каждого спортсмена из России и Беларуси проверят индивидуально.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о подключении ФИФА и МОК к вопросу о возвращении российских футбольных команд в турниры Европы.