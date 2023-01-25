Швейцария примкнула к девятому пакету антироссийских санкций ЕС

25 янв. 20:08

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Швейцария ввела новые санкции против России, присоединившись к девятому пакету антироссийских рестрикций Евросоюза. Решение об их установлении принял Федеральный совет (правительство страны).

В его заявлении уточняется, что орган утвердил новые меры против РФ, "переняв" из них ограничения, некоторое время назад одобренные Брюсселем в рамках девятого санкционного пакета.

В совете напомнили о шагах Минэкономики страны по адаптации законодательства в связи с принятием Брюсселем девятого пакета санкций против РФ - тогда, 21 декабря минувшего года, в "черный" список Швейцарии вошли около 200 физлиц и организаций, выбранных для рестрикций Евросоюзом.

В Берне уточнили, что теперь речь идет о присоединении к другим мерам последнего санкционного пакета. Теперь Россия не сможет получать от Швейцарии услуги по исследованию рынка и соцопросам. Ужесточается контроль за ограничениями, действующими на экспорт товаров двойного назначения. Кроме того, власти Швейцарии расширили запрет на экспорт в России продукции для авиа- и космической промышленности - в него вошли двигатели для самолетов и БПЛА.

Девятый пакет евросанкций против России начал действовать 16 декабря прошлого года - согласно ему, под рестрикциями оказались 141 физлицо и 49 юридических, а также три банка РФ. Доступа в эфир лишились четыре российских телеканала. Начали действовать определенные экспортные запреты.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 1 декабря власти Швейцарии сообщили о заморозке в стране российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков. Кроме того, Берн заблокировал 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах страны.