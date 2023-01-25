Медики торговали новорожденными в Таразе

25 янв. 19:55

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Два медицинских работника взяты под стражу в Таразе (Жамбылская область Казахстана). Правоохранители считают, что они занимались торговлей новорожденными детьми.

Преступление было обнаружено совместно городской прокуратурой Тараза и управлением по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий, передает местный Telegram-канал ВТВС.

Досудебное расследование было запущено 12 января текущего года.

По его итогам стражи порядка задержали двух медиков, работавших в Таразской городской многопрофильной больнице.

Дело расследуется по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Казахстана "Купля-продажа несовершеннолетнего", подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества. Сейчас они помещены в изолятор временного содержания.

Городская прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", летом прошлого года прокуратура Алматы сообщила об обнаружении сайта по торговле новорожденными. На нем молодые женщины предлагали купить своих детей - они собирались отказаться от них сразу после рождения. Публиковал ресурс и объявления людей, желавших усыновить детей, не соблюдая при этом требования закона. Сайт был заблокирован в Казахстане по решению суда.