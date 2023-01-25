Анкара выступила с поддержкой политики "открытых дверей" НАТО, но с одним условием

25 янв. 19:39

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Совет Безопасности Турции сообщил о поддержке Анкарой политики "открытых дверей" НАТО с условием, что страны, которые хотят вступить в альянс, должны действовать как союзники

Как подчеркнули в ведомстве, Турция выступает за то, чтобы кандидаты на членство в НАТО действовали в рамках соглашения "о взаимопонимании по борьбе с террористическими организациями". В Совбезе также призвали потенциальных членов альянса предпринять конкретные шаги, пишет РИА Новости.

Напомним, в Стокгольме прошли антитурецкие демонстрации, в ходе которых датский националист Расмус Палудан публично сжег Коран. Ряд стран Исламского мира осудили данную акцию, а в Турции заговорили о выходе из НАТО.