Зачем нефтеносному Ближнему Востоку "зеленая" энергетика

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В мире быстро осваивают альтернативные способы получения энергии. Эта тенденция обусловлена экологической повесткой и энергетическим кризисом, вызванным ростом потребления ископаемого топлива и цен на него

Рост цен на ископаемое топливо спровоцирован неспокойной военно-политической обстановкой в мире, в частности украинским кризисом, а также постепенным истощением природных ресурсов. Хотя страны Ближнего Востока обладают разным энергетическим потенциалом, большую их часть объединяет повышенный интерес к развитию сферы возобновляемой энергетики.

Как это ни удивительно, но страны Ближнего Востока, обладающие значительными запасами ископаемого топлива, проявляют сильную заинтересованность в развитии "зеленой" энергетики, надеясь диверсифицировать экономику за счет снижения зависимости от нефтяных доходов.

На Ближний Восток делают ставку страны Европы, рынки которых сталкиваются с сильнейшим дефицитом углеводородов. Геополитическая нестабильность в любом случае будет оказывать влияние на нефтегазовый рынок, но руководство той или иной ближневосточной страны выбирает, как строить энергетическую политику государства, основываясь на фундаментальных рыночных факторах. Не всегда это вызывает адекватную реакцию. Так, осенью решение стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу, чтобы поддержать стабильность на рынках нефти, вызвало возмущение США.

Саудовская Аравия

Среди стран Персидского залива больше всего в альтернативную энергетику вкладывает Саудовская Аравия. Ранее саудиты сообщили о намерении освоить почти 60 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году. Пока что в масштабах страны эксплуатируются всего 300 МВт солнечной энергии, а объекты ветровой энергии мощностью 400 МВт пока строятся, но планы у властей масштабные.

Эр-Рияд продолжает работать над проектом завода, который будет производить экологически чистый водород для энергообеспечения будущего мегаполиса Неом. Водородная установка Helios Green Fuels на энергии солнца и ветра будет вырабатывать чистую энергию, использующейся для производства “зеленого” водорода. Надо заметить, что благодаря изобилию солнечного света, ветра и незастроенных территорий Саудовская Аравия обладает хорошими конкурентными возможностями в сфере производства экологически чистого водорода. Вдобавок Saudi Aramco успешно торгует "голубым" аммиаком, в конце года партия была направлена Южную Корею, а ранее в Японию.

ОАЭ

На данный момент ОАЭ реализует 11 крупных проектов в сфере чистой энергетики стоимостью более $43 млрд. В ОАЭ рассчитывают увеличить свою долю в производстве возобновляемых источников энергии до 22% в 2025 году с 4% 2020 года. Компания Masdar из ОАЭ, которая участвовала в разработке многих проектах по всему миру планирует строить ветропарки и в Эмиратах. Также в ОАЭ уже есть обширные парки солнечной энергии. Другая эмиратская компания AMEA Power будет строить в Марокко две солнечные электростанции, а также проект по производству фотоэлектрической энергии в Южной Африке.

Другие страны региона

Саудовские компании сотрудничают с другими странами. Alfanar ранее подписала соглашение о строительстве завода по производству экологически чистого водорода в экономической зоне Суэцкого канала. ACWA Power планирует вложить миллиарды долларов в проекты по производству "зеленого" водорода в Египте, Таиланде и Южной Африке.

Masdar подписала с Египтом соглашение о разработке одного из крупнейших в мире наземных ветроэнергетических проектов стоимостью более $20 млрд и мощностью более 15 ГВт. Власти Египта нацелены на то, чтобы к 2035 году возобновляемые источники энергии составляли 42% энергетического баланса страны.

В августе прошлого года Катар объявил о строительстве крупнейшего в мире завода по производству "голубого" аммиака стоимостью $1 млрд. А в октябре в Катаре была введена в эксплуатацию крупнейшая в стране солнечная электростанция мощностью 800 МВт.

Израильские компании Enlight Renewable Energy и NewMed Energy сообщили о намерении создать совместное предприятие для проектов в области развития возобновляемой энергетики в таких странах как Саудовская Аравия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Египет и Иордания.

Процесс перехода на возобновляемые источники энергии идет не слишком быстро, поэтому для удовлетворения растущего спроса и предотвращения дефицита приходится поддерживать достаточный уровень добычи углеводородов. Так что экспорт нефти и газа пока будут оставаться основным направлением ближневосточных экономик. Тем не менее многомиллиардные инвестиции в проекты в сфере возобновляемой энергетики указывают на движение в сторону “зеленого” будущего.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как Азербайджан озеленяет энергетику, а в Узбекистане его солнечную энергетику осваивает Китай.