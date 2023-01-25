Аэропорт Махачкалы станет доступнее?

25 янв. 19:27

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Минтранс Дагестана наконец решил претворить в жизнь идею запуска общественных перевозок, которые соединят центр Махачкалы и аэропорт. Уже начался конкурс, в ходе которого будет определен такой перевозчик.

В скором времени в столице Дагестана будет выбрана транспортная компания, которой доверят обслуживание столь важного и нужного для жителей и туристов маршрута, как дорога из Махачкалы в воздушную гавань республики, - заявил сегодня в ходе прямой линии с жителями глава региона Сергей Меликов.

"В рамках инвестиционного проекта у нас будет развиваться и сам комплекс аэропорта. В ходе реконструкции на втором ее этапе мы планируем не только решить вопросы с транспортом, но и создать в гавани необходимую инфраструктуру, парковочные пространства, площадки для того, чтобы там можно было активно использовать общественный транспорт", рассказал Меликов, передает ТАСС.

Жители Махачкалы и гости дагестанской столицы неоднократно жаловались на непродуманную логистику транспортных маршрутов, из сетки которых почему-то выпадает аэропорт. Появление же общественного транспорта к воздушной гавани столицы упростит путь в аэропорт и в город не только для местных жителей, но и для многочисленных туристов, число которых постоянно растет.

Сейчас добраться из аэропорта в Махачкалу можно только с помощью частных извозчиков, которые беззастенчиво пользуются такой ситуацией, сильно завышая цены.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в нынешнем 2023 году Международный аэропорт Махачкалы планирует обслужить более 2,8 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в 2022 году. Также здесь планируется открыть терминал внутренних воздушных линий и расширить взлетно-посадочную полосу, что позволит воздушной гавани принимать любые типы воздушных судов.