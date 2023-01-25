Вице-премьер РФ рассказал о шансах согласования договора по общему газовому рынку ЕАЭС

25 янв. 19:26

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Договор по общему газовому рынку Евразийского экономического союза имеет шансы быть согласованным. Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что эксперты продолжают работать над этим вопросом.

По его словам, данная тематика обсуждалась ранее, продолжает обсуждаться и на сегодняшний день. "Мы имеем шанс выйти на то, чтобы согласовать текст договора, сегодня эксперты продолжали работать", - приводит слова заместителя председателя правительства РИА Новости.

Когда именно работа по составлению договора может быть завершена, Оверчук не сказал.

Кроме темы единого рынка газа, вице-премьер назвал приоритеты Москвы, которая в этом году выступает председателем в ЕАЭС. По его словам, это развитие интеграционных процессов в объединении, работа над транспортно-логистическими коридорами. В числе других обсуждаемых вопросов - формирование и развитие финансовой инфраструктуры, а также объединенные энергетические рынки.

Вице-премьер констатировал, что участникам ЕАЭС нужно будет выполнить много работы, составлен "большой план" на 2023 год.

Напомним, в состав Евразийского экономического союза входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и РФ.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС может стать одним из мощных самостоятельных полюсов формирующегося в данный момент многополярного мира.