Картина режиссера из Чечни будет представлена на Берлинском кинофестивале

25 янв. 19:10

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Российский режиссер Александр Сокуров сообщил, что работа его ученицы Малики Мусаевой "Птица ищет клетку" попала в программу Берлинского кинофестиваля

По его словам, фильм режиссера из Чечни является выдающейся работой с сердечной историей.

"Она одна из лучших моих учениц в мастерской в Нальчике. Блестящая, абсолютно талантливая, великолепно училась - в общем, просто идеальный мастер", - сказал он, пишет РИА Новости.

Картина "Птица ищет клетку", снятый на чеченском языке, является первой полнометражной лентой Мусаевой. В фильме снимались простые жители Чеченской Республики.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила, что россияне во время новогодних каникул устремились в кинотеатры.