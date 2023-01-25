Картина режиссера из Чечни будет представлена на Берлинском кинофестивале

Российский режиссер Александр Сокуров сообщил, что работа его ученицы Малики Мусаевой "Птица ищет клетку" попала в программу Берлинского кинофестиваля
По его словам, фильм режиссера из Чечни является выдающейся работой с сердечной историей.
"Она одна из лучших моих учениц в мастерской в Нальчике. Блестящая, абсолютно талантливая, великолепно училась - в общем, просто идеальный мастер", - сказал он, пишет РИА Новости.
Картина "Птица ищет клетку", снятый на чеченском языке, является первой полнометражной лентой Мусаевой. В фильме снимались простые жители Чеченской Республики.
Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила, что россияне во время новогодних каникул устремились в кинотеатры.