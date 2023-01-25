"Заключенный со сложным поведением": власти Грузии охарактеризовали Саакашвили

25 янв. 18:53

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Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани прокомментировала обращение экс-президента Михаила Саакашвили к известному финансисту Уильяму Браудеру. В нем заключенный попросил помочь ввести санкции против тех, кто ответственен за плохое состояние его здоровья.

Цулукиани заверила, что пенитенциарная служба не совершает никаких нарушений в отношении Саакашвили, действуя исключительно в рамках закона. По ее словам, Саакашвили - это "заключенный со сложным поведением": такие люди не могут смириться с тем, что им нужно отбывать наказание за совершенные ими преступления.

Политик подчеркнул, что экс-президент не может избавиться от иллюзий и считает, что он не преступник, а "строитель", передает Sputnik Грузия.

В письме инвестору Уильяму Браудеру Саакашвили призвал не ждать, пока он уйдет из жизни, и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". В ответном обращении финансист пообещал принять все возможные меры для привлечения внимания руководства западных стран к ситуации. Кроме того, он попросил назвать имена людей, которые якобы отказывают бывшему президенту в медицинской помощи и которые ответственны за его отравление, а также и пытки.

Напомним, бывший президент прибыл в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, чтобы устроить государственный переворот. Однако уже первого октября его задержали в Тбилиси. Он отбывает наказание (шесть лет лишения свободы) по двум уголовным делам: одно из них было возбуждено по факту избиения депутата Валерия Гелашвили, другое касается помилования осужденных за убийство клерка Сандро Гиргвлиани.

В данный момент в Тбилисском горсуде слушаются еще три дела: о растрате, о разгоне демонстрации в ноябре 2007 года и, уже по недавним событиям, о незаконном пересечении границы.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне стало известно, что бывший президент заразился коронавирусом - об этом рассказал его адвокат. Сейчас оппозиционер находится в больнице.