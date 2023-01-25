Внешний вид бойца UFC не устроил сотрудников ресторана

Боец-легчайшевес UFC Шон О'Мэлли, занимающий первую строчку в своем дивизионе, пожаловался на то, что его не обслужили в одном из ресторанов, куда он зашел покушать

"Я зашел в Ocean 44. Выглядел я нормально, как всегда. И тут мне говорят: "Сэр, мы не можем вас обслужить, у нас дресс-код". Я ответил: "Вы серьезно? Вы знаете, кто я?" По правде, я этого не сказал, просто перешел через дорогу и зашел в Toca Madera. Там нас бесплатно накормили, потому что они знают, кто я такой. Так что Ocean 44" - катитесь к черту!", - написал спортсмен в соцсетях.