Власти СКФО довели до идеала исполнение госпрограммы по его развитию

25 янв. 18:29

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В Северо-Кавказском федеральном округе впервые за пять лет довели эффективность реализации государственной программы по развитию округа до 100%. Это самый высокий показатель за последние пять лет, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Эффективность комплексной госпрограммы стала стопроцентной среди 49 аналогичных госпрограмм России, а ее кассовое исполнение по итогам года показало 99,6%, говорится в предварительных итогах, окончательные же будут озвучены в марте текущего 2023 года. Иоги работы руководства округа говорят сами за себя: за год по госпрограмме на Северном Кавказе построено 20 новых объектов, это детские сады, школы, поликлиника, коммунальные объекты и заведения дополнительного образования, передает ТАСС.

Большое внимание было проявлено к строительству новых объектов туризма – так, компанией Кавказ.РФ на трех курортах было введено в строй восемь объектов туризма, в числе которых - ярмарочная площадь и открытый паркинг на "Эльбрусе", горнолыжные трассы на "Архызе" и "Ведучи". Всего было освоено 16,6 млрд рублей, направленных на эти цели.

По итогам года были достигнуты все целевые показатели обновленной госпрограммы, а треть из них даже удалось перевыполнить. В регионе почти полностью ликвидирована третья школьная смена, появились 650 дополнительных мест в детских садах, стабильно растет поток туристов, увеличились объемы своего производства.

"Результаты хорошие, но мы не останавливаемся, а продолжаем работать", - заверил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Фонд развития промышленности (ФРП) планирует увеличить долю софинансирования проектов в регионах СКФО до 90%, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров на открытии завода по производству гипсокартона в Карачаево-Черкесии.