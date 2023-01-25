С бродячими животными будут разбираться в Махачкале

Руководитель Дагестана Сергей Меликов призвал устранить проблему бездомных животных в республике
Как отметили в пресс-службе главы региона, жалоба на бродячих собак поступила от жительницы Каспийска во время общения с народом в рамках прямого эфира. Решением данного вопроса поручено разобраться премьеру Абдулмуслиму Абдулмуслимову.
"Надо понимать, что бродячие собаки - это еще и носители заболеваний. Вопрос требует участия и муниципальных властей. Нынешнее руководство города Махачкалы и Каспийска, уверен, понимает серьезность проблемы ", - сказал он.
Ранее Меликов назначил Шамиля Дабишева новым министром финансов Дагестана, который на этом посту сменил ушедшего по собственному желанию Юнуса Саадуева.