Набсовет "Общины Западного Азербайджана" завтра может утвердить "Концепцию возвращения"

25 янв. 18:25

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Наблюдательный совет "Общины Западного Азербайджана" в ближайшее время рассмотрит "Концепцию возвращения". Документ был представлен на прошедшем сегодня заседании правления организации.

Мероприятие прошло в расширенном составе. С вступительным словом выступил председатель Общины и депутат Азиз Алекберли, передает Trend. Он рассказал, что создатели концепции провели ряд мероприятий, организовали встречи со специалистами. В процессе были получены предложений, множество которых поступило и от широкой общественности.

Все эти предложения создатели концепции тщательно изучили и систематизированы, разведя по ключевым темам. Затем был разработан проект документа. Окончательно его планируется утвердить по итогам рассмотрения Наблюдательным советом.

Алекберли от имени руководства организации поблагодарил всех участвовавших в создании и принятии проекта.

Планируется, что вопрос об утверждении концепции будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета завтра, 26 января.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 12 января "Община" назвала свои требования к властям Армении. В организации пояснили, что Ереван обязан предоставить условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев в их дома. Еще одно важное требование - после возвращения обеспечить соблюдение их индивидуальных и коллективных прав.