РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Финляндия дала Турции первую с 2019 года лицензию на поставки оружия

Финляндия дала Турции первую с 2019 года лицензию на поставки оружия
2390 просмотров
Турция впервые за последние несколько лет получила от Финляндии экспортную лицензию на поставки оружия. Она связана со сталелитейной компанией Miilux. Предприятие собирается продать турецкой стороне 12 тыс т брони, которая необходима для военной техники.

Выдача лицензий на экспорт вооружения и военной техники из Финляндии в Турцию была прекращена в 2019 году. Такое решение Хельсинки принял после начала военной операции Турции в Сирии.

Ситуация изменилась в декабре прошлого года. Тогда глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о возможности пересмотра запрета. Хельсинки оказался готов выдать несколько экспортных лицензий для исполнения требований, которые предъявила турецкая сторона для ратификации заявки Финляндии на членство в НАТО.

Напомним, заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, поданные 18 мая были сразу заблокированы Турцией. Анкара потребовала, чтобы Хельсинки и Стокгольм выполнили ряд условий. Одно из них - внести в число террористических курдские организации, а также выдать людей, которые обвиняются в терроризме или участии в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Другое требование - снятие запрета на поставки оружия турецкой стороне.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в данный момент переговоры между тремя сторонами встали из-за антитурецких акций протеста в Стокгольме - во время одной из них лидер радикальной партии "Жесткий курс" (Дания) Расмус Палудан сжег Коран у здания посольства Турции. Перспективы их возобновления неясны.

Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version