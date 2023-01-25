Финляндия дала Турции первую с 2019 года лицензию на поставки оружия

25 янв. 17:50

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Турция впервые за последние несколько лет получила от Финляндии экспортную лицензию на поставки оружия. Она связана со сталелитейной компанией Miilux. Предприятие собирается продать турецкой стороне 12 тыс т брони, которая необходима для военной техники.

Выдача лицензий на экспорт вооружения и военной техники из Финляндии в Турцию была прекращена в 2019 году. Такое решение Хельсинки принял после начала военной операции Турции в Сирии.

Ситуация изменилась в декабре прошлого года. Тогда глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о возможности пересмотра запрета. Хельсинки оказался готов выдать несколько экспортных лицензий для исполнения требований, которые предъявила турецкая сторона для ратификации заявки Финляндии на членство в НАТО.

Напомним, заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, поданные 18 мая были сразу заблокированы Турцией. Анкара потребовала, чтобы Хельсинки и Стокгольм выполнили ряд условий. Одно из них - внести в число террористических курдские организации, а также выдать людей, которые обвиняются в терроризме или участии в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Другое требование - снятие запрета на поставки оружия турецкой стороне.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в данный момент переговоры между тремя сторонами встали из-за антитурецких акций протеста в Стокгольме - во время одной из них лидер радикальной партии "Жесткий курс" (Дания) Расмус Палудан сжег Коран у здания посольства Турции. Перспективы их возобновления неясны.