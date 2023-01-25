Кубанский санаторий "Белые ночи" получит вторую жизнь

25 янв. 17:18

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ФОТО пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Кубани приняли решение провести капитальную реконструкцию курорта "Белые ночи" в сочинском курортном поселке Лоо, уже начались проектные работы.

Тем, кто хоть раз отдыхал в санатории "Белые ночи" в Сочи, будет приятно узнать, что полюбившееся многим курортникам место в скором времени приобретет новый облик – до 2026 года в нем проведут комплексную реконструкцию основного здания в 17 этажей и построят три новых корпуса здравницы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Причиной такого решения властей стал тот факт, что за время эксплуатации санатория с 1976 года его конструктивные элементы, оборудование и инженерная инфраструктура обветшали и устарели. Инвестор же планирует не только провести реновацию здания, но и построить новые корпуса, а также благоустроить пляжную полосу здравницы.

"На месте устаревшего санатория в крае вновь заработает современный санаторно-гостиничный комплекс с комфортными спальными корпусами, улучшенной медицинской базой, СПА и зонами отдыха", рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий, передает "АиФ-Юг".

У санатория немаленькая территория - 10 га, семь из которых занимает живописный парк. Его тоже благоустроят, причем - с максимальным сохранением его флоры, что будет способствовать комфортному оздоровлению отдыхающих.

В новый облик "Белых ночей" девелоперской компанией будет инвестировано не менее 10 млрд рублей, соглашение об этом в прошлом году подписал вице-губернатор края Александр Руппель.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", уже до конца 2023 года на Кубани планируется сдача в эксплуатацию более 50 гостиниц вместимостью более 1 тыс номеров, в том числе отель Abrau Light в Новороссийске на 100 с лишним номеров и "Город mira" в Анапе на 600 номеров. Сейчас на курортах края на средства инвесторов строится 39 новых объектов, по системе "все включено" на курортах Кубани уже работает 80 гостиниц, и они наиболее востребованы у отдыхающих.