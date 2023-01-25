США нацелены на урегулирование разногласий между Азербайджаном и Арменией

25 янв. 16:49

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США отчетливо понимают текущего состояние переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией

США продолжают вести прямые переговоры с Азербайджаном и Арменией, чтобы урегулировать разногласия между Баку и Ереваном. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что дискуссии продолжаются с партнерами посредством многосторонних институтов. По словам Прайса, Вашингтон планирует сделать все, чтобы решить самые острые вопросы.

Представитель Госдепа акцентировал внимание на том, что США очень хорошо понимают, в каком состояние находится переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, он отметил, что все спорные вопросы нужно решать исключительно путем переговоров. "Мы, по-прежнему, привержены делу обеспечения прочного мира", - цитирует Прайса "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в начале января пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжают двусторонние контакты с Европейским союзом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другими партнерами для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам азербайджанских телеканалов, которое он дал 10 января, отметил, что на сегодняшний день видит в качестве площадок для переговоров с Арменией США и Россию. По его словам, Франция фактически полностью изолировала себя от этого процесса.

"Сейчас остаются Америка и Россия. То есть в настоящее время мы видим площадки для переговоров такими", - сказал глава азербайджанского государства.