Мужчина с дробовиком терроризировал Махачкалу

25 янв. 16:56

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План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух

По данным пресс-службы МВД Дагестана, сегодня правоохранителям жители города сообщили о том, что на проспекте Расула Гамзатова неизвестный с дробовиком направлял оружие на прохожих, а затем стрелял в воздух.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, в настоящее время злоумышленник объявлен в розыск, в городе действует план «Перехват».

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