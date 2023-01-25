Страны БРИКС обсудят летом вопрос создания единой валюты

25 янв. 15:45

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Инициатива создания единой валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в августе

Вопрос создания собственной валюты в рамках БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в августе 2023 года в ЮАР. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Анголу.

Он подчеркнул, что именно в этом направлении идут инициативы, которые прозвучали на днях. "О необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Летом 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС прорабатывается.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему БРИКС стоит задуматься о создании собственной валюты.