25 янв. 16:45

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Теперь получить вид на жительство в Турции станет сложнее: власти страны ужесточили проверки для получения такой возможности туристами, часто посещающими турецкие курорты.

Поводом для такого решения послужило то, что многие из заявителей не могут подтвердить доказательства своего пребывания в стране, поскольку выдача им карты путешественника в Турции не практикуется, передает, ссылаясь на свои источники, турецкий телеканал Haberturk.

"Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции ужесточен – поданные не по назначению запросы отклоняются", – сообщил канал, передает РИА Новости.

Сейчас иностранцы прибывают в Турцию на длительные сроки большей частью с целью получить образование, начать бизнес, воссоединиться со своей семьей, и они должны для этого подавать документы на соответствующий вид на жительство. Только после проверки всех сопутствующих документов такой документ выдается иностранцу.

Туристический вид на жительство не смогут получить иностранцы, прибывшие в страну впервые и подавшие заявку на него, но не предоставившие подтверждения того, что они туристы. Проверка того, имеет ли право такой кандидат на временное проживание в Турции, станет более строгой и тщательной.

В то же время в турецком управлении по миграции отметили, что первую строчку по числу иностранцев, получивших вид на жительство в стране в минувшем 2022 году, заняли россияне, а по туристическому виду на жительству, выдаваемому на срок до года, в Турции находятся более 133 тысяч россиян.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", число турецких компаний с иностранным капиталом в минувшем 2022 году достигло самого высокого показателя, и больше всего их открыли граждане России.