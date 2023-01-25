Путин собрался на «Машук»

25 янв. 16:33

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами заявил, что воспользуется приглашением и посетит молодежный форум "Машук"

По словам российского лидера, он старается посещать подобные мероприятия.

В рамках форума машуковцам предстоит работа на практических семинарах и тренингах. Кроме того, участники будут входить в рефлексивные группы. В конце смен студентам предстоит защита проектов в рамках грантового конкурса.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске заработала новая площадка «Смыслы Кавказа».