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Путин собрался на «Машук»

Путин собрался на «Машук»
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами заявил, что воспользуется приглашением и посетит молодежный форум "Машук"

По словам российского лидера, он старается посещать подобные мероприятия.

В рамках форума машуковцам предстоит работа на практических семинарах и тренингах. Кроме того, участники будут входить в рефлексивные группы. В конце смен студентам предстоит защита проектов в рамках грантового конкурса.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске заработала новая площадка «Смыслы Кавказа».

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